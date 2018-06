"Himmels-Tsunami" lässt Kärntner staunen

Am Sonntag hielt ein Hobbyfilmer atemberaubende Szenen in Kärnten fest. Über den sogenannten "Tsunami from heaven" staunen gerade einige Facebook-User.

Netzt ist fasziniert

Nicht allzu überraschend: Denn in dem 20-Sekunden-Clip sieht man wie Regenmassen über den Millstätter See prasseln. Das ganze ist ein Zeitraffer-Video, das in der kurzen Form tatsächlich wie ein Wasserfall aus den Wolken aussieht.

Die Kommentare der User: "Der helle Wahnsinn", meint einer. "Gewaltig", meint ein anderer. Klar ist aber, dass allesamt von dem Naturschauspiel fasziniert sind.

(slo)