24. Dezember 2017

"Weihnachtswunder": Kind überlebt Sturz von Balkon

In Muschkau (Gemeinde Ludmannsdorf) ist am Heiligen Abend ein kleines Mädchen von einem Balkon drei Meter in die Tiefe gefallen. Das Kind blieb unverletzt.