Öl-Alarm auf der Drau nach Baggerschiff-Vorfall

Am Dienstag kurz vor 14 Uhr trat aus einem Baggerschiff im Stauseebereich des Laufkraftwerkes Feistritz im Rosental/Ludmannsdorf (Bezirk Klagenfurt) aus bislang unbekannter Ursache eine unbekannte Menge Öl aus und gelangte in Folge in die Draugewässer.

Aufgrund dessen bildete sich ein größerer Ölteppich auf der Wasseroberfläche, welcher von den Feuerwehren Feistritz im Rosental/Ludmannsdorf und Ferlach gebunden wurde. Die Erhebungen werden von der Polizei geführt. Der Landeschemiker wurde bereits an die Vorfallsörtlichkeit entsendet.

(red)