16. August 2018

16-jähriger Mopedfahrer kassiert 38 Anzeigen

Das wirt teuer: ein 16-Jähriger versuchte am Mittwochabend in Klagenfurt, vor der Polizei zu flüchten. Er wird in 38 (!) Fällen angezeigt.