26-Jähriger drischt Auto mit Baumstamm kaputt

Am frühen Mittwochabend, gegen 17.50 Uhr, randalierte ein 26-jähriger Asylwerber auf einem Parkplatz in Ebenthal in Kärnten. Mit einem 1,2 Meter langen Baumstamm schlug der Mann auf ein abgestelltes Fahrzeug ein.

Es wurden beide Seitenscheiben, die Windschutzscheibe und beide vorderen Beleuchtungseinrichtungen beschädigt. Als der 48-jährige Benutzer des Pkw den Randalierer zur Rede stellen wollte, ging dieser mit dem hoch gehobenen Baumstamm auf ihn zu, sodass der Mann flüchtete und die Anzeige erstattete.

Da der Asylwerber gegenüber den einschreitenden Polizisten äußerst aggressiv war und sich trotz mehrmaliger Abmahnung nicht beruhigen ließ, wurde zu seiner Festnahme das Einsatzkommando Cobra hinzugezogen. Er wird auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)