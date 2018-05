26-Jähriger soll Ehefrau misshandelt haben

Schon vergangene Woche am Donnerstag (17.5.) soll ein 26-jähriger Mann aus Klagenfurt seine 35-jährige Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Klagenfurt über zwei Stunden lang gegen ihren Willen festgehalten haben. "Weiters ist er verdächtig, seine Ehefrau über einen längeren Zeitraum immer wieder psychisch und physisch am Körper misshandelt und sie auch bedroht zu haben", so die Polizei.

Die Tat von letzter Woche dürfte der Frau die Augen geöffnet haben. Aus Angst vor ihrem eigenen Ehemann nahm die 35-Jährige schließlich all ihren Mut zusammen und erstattete am Donnerstag Anzeige.

Darf nicht in die Wohnung

Der Mann wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Gegen ihn wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen. Ihm wird Freiheitsentzug und Nötigung vorgeworfen.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

(red)