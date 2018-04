In Disco randaliert 09. April 2018 16:36; Akt: 09.04.2018 17:14 Print

28-Jähriger attackierte mit Mama und Papa Polizisten

Ein Kärntner zuckte am Sonntag in einer Diskothek in Seeboden völlig aus. Als er festgenommen werden sollte, eilten ihm seine Eltern zu Hilfe.