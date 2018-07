38-Jährige kracht mit Pkw gegen Baum – sofort tot

Eine 38-jährige Klagenfurterin war am späten Montagabend gegen 23.50 Uhr mit ihrem Pkw auf der Rosental Bundesstraße (B 85) durch das Ortsgebiet von Feistritz/Rosental unterwegs, als sie plötzlich die Kontrolle über ihren Wagen verlor und tödlich verunglückte.

In einer langgezogenen Rechtskurve geriet die Frau mit ihrem Fahrzeug auf das linke Straßenbankett und prallte in weiterer Folge frontal gegen einen am linken Fahrbahnrand stehenden Baum.

Die 38-Jährige erlitt bei dem heftigen Anprall derart schwere Verletzungen, dass sie sofort tot war. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Zu schnell unterwegs

Die Bergung des Todesopfers erfolgte von der Freiwilligen Feuerwehr Feistritz/Ros. Die Unfallsursache dürfte laut Polizeiangaben überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein.

