Betretungsverbot verhängt 12. März 2018

39-Jähriger prügelte Ex-Freundin ins Krankenhaus

In einer Wohnung in Klagenfurt ist am Sonntag ein Streit zwischen einen Mann und seiner ehemaligen 25-jährigen Lebensgefährtin völlig eskaliert.