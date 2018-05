4 Millionen beten Kärntner Fitness-Göttin an

Transformation statt "Transformers": Wenn die Kärntnerin Stephanie Davis (27), deren Style an Hollywood-Star Megan Fox erinnert, ihre Muskeln spielen lässt, sehen ihr über vier Millionen Fans zu. Auf Instagram und Facebook präsentiert die Schönheit nicht nur ihren Traumkörper, sondern gibt ihren Followern fleißig Fitnesstipps.

Mit 16 Jahren wurde Stephanie von einem Fotografen auf der Straße entdeckt. Heute ist sie ein gefragtes Fitnessmodel und Athletin der "International Federation of Bodybuilding and Fitness". Wie die Österreicherin ihren Körper in Schuss hält? "Ich trainiere fünf bis sechs Mal in der Woche. Viele Mädels fragen mich wie sie ihr Bauchfett loswerden können. Da habe ich nur eine Antwort parat: Cardio-Training und ganz viel Disziplin."



(red)