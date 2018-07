66-Jährige kreischt Einbrecher in die Flucht

Um 11.30 Uhr erlebte eine 66-jährige Frau aus Althofen, Bezirk St. Veit an der Glan, den Schock ihres Lebens. Als sie von ihrem Garten in ihr Haus ging, bemerkte sie, dass die Haustüre offen stand. Hinter der Glasscheibe der Türe erkannte sie die Umrisse eines fremden Mannes.

Sie schrie um Hilfe und rannte in Richtung Straße. Der unbekannte Mann flüchtete vom Grundstück in ein angrenzendes Waldstück. Unmittelbar nach Eintreffen der Polizei wurde nach der unbekannten Person gefahndet, Polizeihubschrauber und Hundeführer wurden miteinbezogen. Die Fahndung verlief bis dato aber negativ. Gestohlen wurde Bargeld in derzeit unbekannter Höhe.

Der Unbekannte soll etwa 30 Jahre alt sein, hat mittellange, dunkle Haare. Er ist etwa 160 bis 170 Zentimeter groß, hat eine sportliche Figur und eine bräunliche Hautfarbe.

(red)