Trinkwasser in Teilen Kärntens ungenießbar

Am Montag wurden von der Lebensmitteluntersuchungsanstalt Klagenfurt in den Trinkwasserversorgungsanlagen der Stadtgemeinde Radenthein routinemäßig Trinkwasserproben entnommen. Am Freitag wurden der Stadtgemeinde Radenthein die Ergebnisse der Untersuchungen bekannt.

Dabei stellte sich heraus, dass das Wasser der Versorgungsanlage St.Peter mit Kolibakterien verunreinigt ist. Betroffen sind davon die Objekte im Ortsteil St.Peter und Teilbereiche des Ortsteiles Untertweng. "Insgesamt sind etwa 230 Haushalte davon betroffen", teilt die LPD Kärnten mit.

Leitungswasser vor dem Trinken abkochen

Bei den weiteren Versorgungsanlagen der Stadtgemeinde Radenthein wurden keine Verunreinigungen festgestellt. "Über Anordnung der BH Spittal/Drau wurden die betroffenen Haushalte von der Stadtgemeinde Radenthein davon in Kenntnis gesetzt, dass das Wasser vor der Nutzung als Trinkwasser mindestens 5 Minuten abgekocht werden muss", so die Polizei.

Als Ursache für die Verunreinigung dürften die lange anhaltenden Niederschläge der vergangenen Wochen in Frage kommen. Weitere Proben werden nächste Wochen von der LMU Klagenfurt genommen. Reinigung und Spülungen der betroffenen Leitungen wurden von der Stadtgemeinde Radenthein bereits veranlasst.

(red)