Austro-Cops bei Springbreak in Lignano

Unter den Einheimischen gilt das Wochenende zu Pfingsten „tutto Gas“ in Lignano - heuer am 20. und 21. Mai - als gefürchtet. Jahr für Jahr kommt es zu Pfingsten im Badeort an der Oberen Adria zu schweren Störungen der öffentlichen Ordnung, Verwüstungen und Vandalenakten einiger betrunkener Österreicher. Zwei Kärntner Polizisten unterstützen heuer wieder laut ORF Kärnten die italienischen Kollegen.

Um Alkoholexzessen und Ausschreitungen Einhalt zu bieten sind heuer in dem Badeort verstärkte Kontrollen vorgesehen. Gerade die Vandalenakte unter Alkoholeinfluss hätten in den vergangenen Jahren zugenommen. Wer zu viel trinkt und dabei erwischt wird, werde bestraft, die Kontrollen werden verschärft.

Rund 50 Beamte - um zehn mehr als voriges Jahr - sollen heuer insgesamt am verlängerten Pfingstwochenende in Lignano im Einsatz stehen.

In den vergangenen Jahren mussten rund 20 Jugendliche wegen Alkoholvergiftungen behandelt werden. Zahlreiche österreichische Partygäste wurden wegen Störung der öffentlichen Ruhe angezeigt.

