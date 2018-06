Bundesheer-Hubschauber in Kärnten abgestürzt

Am Freitag ist ein Bundesheer-Hubschrauber des Typs AlouetteIII im Raum Plöckenpass/Wolayerseehütte in Kärnten an der Grenze zu Italien abgestürzt. Das meldete Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums, auf Twitter.

Der Pilot und drei Besatzungsmitglieder wurden nicht verletzt und befinden sich bei der Absturzstelle auf etwa 2.000 Metern Seehöhe. Das Wrack steht in Flammen, ein Rettungteam ist unterwegs.

Wie Bauer mitteilt, kam der Hubschrauber vermutlich aufgrund des Rückenwindes in Turbulenzen und setzte auf allen drei Rädern hart auf. Die Maschine fiel um und fing Feuer.

Eine Flugunfallkommission mit einem Flugsicherheitsoffizier, einem Juristen, einem Arzt, einem Meterologen, einem Techniker und einem Flugbetriebsleiter fliegt zum Unfallort.

"Der Pilot, ein 36-jähriger Hauptmann aus Kärnten ist bisher 2.600 Flugstunden geflogen. Er hat Erfahrung in Auslandseinsätzen und im Hochgebirge. Die anderen drei Besatzungsmitglieder sind Unteroffiziere aus Kärnten und Salzburg und zwischen 40 und 44 Jahre alt", so Bauer.

+++ Mehr Infos in Kürze +++

(red)