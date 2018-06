Mann bietet Kindern Waffe als "Geschenk" an

Der ungewöhnliche Vorfall ereignete sich am Donnerstag in Klagenfurt-Annabichl. Vor einem Hort soll ein Mann in einem Lieferwagen mehrere Kinder angesprochen und ihnen ein Gewehr angeboten haben.

Laut "ORF Kärnten" sagte der Unbekannte, dass die Waffe ein "Geschenk" sei. Keines der Kinder habe die Waffe allerdings angefasst oder sie genommen, heißt es in dem Bericht.

Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und ist nun auf der Suche nach dem unbekannten Mann. Die Untersuchungen laufe auf Hochtouren.

Polizei sucht Mann mit Lieferwagen

Der gesuchte Lieferwagen hat die Farbe Weiß, auch eine rote Aufschrift soll sich darauf befinden. Eine bisherige Suche nach dem Mann oder dem Fahrzeug blieb leider ohne Erfolg.

