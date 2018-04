Asylwerber verbeißt sich in Arm von Kontrahenten

Kurz nach Mitternacht kam es zu einem heftigen Streit zweier Asylwerber in einer Asylunterkunft in Klagenfurt. Worum es bei der Auseinandersetzung zwischen dem 27-jährigen Mann aus dem Sudan und dem 23-jährigen Mann aus Somalia ging, ist noch nicht geklärt. Fests steht: Der 23-Jährige verbiss sich in den Arm des 27-Jährigen und verletzte ihn dabei.

Gegenüber den alarmierten Polizeibeamten verhielt sich der 23-Jährige bei der Sachverhaltsaufnahme derart aggressiv, dass er von den Beamten festgenommen werden musste. Der Somalier wurde in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert und wird wegen des Vorfalls angezeigt.

(red)