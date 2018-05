Mann rutscht von Boot und ertrinkt im Wörthersee

Ein 61-jähriger Mann aus Deutschland ist am Montagnachmittag in Velden am Wörthersee ums Leben gekommen. Er rutschte gegen 17.30 Uhr beim Einsteigen in ein Boot aus und fiel ins Wasser.

Ein anwesender Kellner reagierte sofort und begann die Suche in und unter Wasser. Die Wasserrettung und das Rote Kreuz waren im Einsatz.

Ein Notarzthubschrauber, ein Rettungswagen, ein Arzt, die Feuerwehr und die Polizei beteiligten sich an der Suchaktion. Doch alles vergebens.

Taucher konnten den Mann etwa 45 Minuten nach dem Vorfall nur noch tot vom Grund des Sees bergen. Details zu dem Vorfall sind derzeit unbekannt, die Polizei ermittelt.

(red)