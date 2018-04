43-Jähriger schubst seine Freundin gegen Türstock

In der Nacht auf Montag, gegen 1.00 Uhr, kam es in Baldramsdorf im Bezirk Spittal an der Drau zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Lebensgefährten.

Der betrunkene Mann dürfte bei dem Streit dann völlig die Nerven verloren haben. Der 43-Jährige stieß die Frau mit solcher Wucht, dass sie gegen einen Türstock fiel.

Die 37-Jährige zog sich bei dem Sturz eine Platzwunde am Kopf zu und blutete stark. Die Frau wurde daraufhin zur weiteren Untersuchung in das Landeskrankenhaus Spittal an der Drau gebracht.

Wegweisung und Betretungsverbot

Gegen den stark alkoholisierten Freund wurde eine Wegweisung und ein Betretungsverbot für die gemeinsame Wohnung ausgesprochen. Er wird angezeigt.

(wil)