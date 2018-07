Betrunkener springt vor Fremdenpolizei von Balkon

Am Mittwoch gegen 21 Uhr wurden in einer Wohnung in Klagenfurt am Wörthersee fremdenpolizeiliche Kontrollen durchgeführt. Dabei flüchtete ein 27-jähriger Asylwerber aus Indien, indem er sich vom Balkon schwang und sich aus rund vier Metern Höhe auf den Boden fallen ließ.

Anschließend flüchtete er in einen Park, wo er von einer Polizeistreife eingeholt und vorübergehend festgenommen werden konnte. Bei der Fahrt zur Polizeiinspektion klagte der Asylwerber über Schmerzen in den Beinen.

Daher wurde die Rettung verständigt und der 27-jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum gebracht. Ein Alkotest beim dem Mann ergab eine starke Alkoholisierung.

(red)