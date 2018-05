Betrunkener verpasste Polizist einen Faustschlag

Wie die Polizeiinspektion Bodendorf am Samstag mitteilt, wurde einem 21-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Vein/Glan am Freitagnachmittag der Führerschein abgenommen. Er hatte alkoholisiert einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht. Das reichte dem Kärntner allerdings noch nicht. So besuchte er im Anschluss noch ein Zeltfest in Glanhofen (Bezirk Feldkirchen) und sorgte auch dort für einen Polizeieinsatz.

"Dort beging er mehrere Verwaltungsübertretungen, worauf er vom Festgelände verwiesen wurde", teilt die Polizei mit. Einige Beamten schritten ein, um den Betrunkenen von der Veranstaltung zu verweisen. Der 21-Jährige habe sich daraufhin aggressiv verhalten und einem Polizisten einen Faustschlag ins Gesicht verpasst.

Der Mann wurde vorübergehend festgenommen. Nach Abschluss der Erhebungen wird er der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht.

Der Polizist wurde unbestimmten Grades verletzt, heißt es in einer Aussendung.

(red)