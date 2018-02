Cobra umstellt Auto nach Pistolen-Alarm in Kärnten

Am Freitag um 15 Uhr zeigten mehrere Passanten an, dass im Stadtgebiet von Klagenfurt am Wörthersee aus einem fahrenden dunklen Wagen eine silberfarbene Faustfeuerwaffe aus dem Fenster gehalten werde. Nach einer Fahndung konnte das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes entdeckt und observiert werden.

Umfrage Hat die Polizei genug Rechte? Ja, die bisherigen Gesetze sind vollkommen ausreichend.

Nein, die Beamten sollen weitreichender durchgreifen dürfen.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich um eine echte Faustfeuerwaffe handelt und gegenüber dem Fahrzeugbesitzer ein Waffenverbot besteht, wurde vom Einsatzkommando Cobra das Auto umstellt und sämtliche Personen um das Fahrzeug festgenommen. Schlussendlich wurden drei Personen, die sich definitiv im Fahrzeug befunden haben, zur Vernehmung zur Polizeiinspektion Villacher Straße gebracht.

Bei der Waffe handelte es sich um eine täuschend echt aussehende Attrappe einer Faustfeuerwaffe. Sie wurde sichergestellt. Zwei der Insassen (22 und 23 Jahre alt, beide aus Klagenfurt) haben mit dem Gegenstand aus dem Fahrzeug gezielt und werden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

(red)