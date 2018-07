Baum krachte nach Unwetter auf Stromleitung

Am Montagabend krachte es im Gebiet der Gerlitzen ordentlich. Ein starkes Gewitter mit Starkregen und Sturm sorgte zum Teil für Überschwemmungen und gesperrte Straßen. Im Bereich der Panoramastraße im Gemeindegebiet von Treffen (Bezirk Villach Land) wurde eine dort die Straße querende Stromleitung durch einen umstürzenden Baum gekappt.

In der Folge waren dadurch zahlreiche Haushalte in den Ortschaften Deutschberg – Tschöran ohne Strom. Die Panoramastraße musste in Richtung Feuerberg zwischenzeitlich gesperrt werden.

Außerdem kam es durch die zu Boden fallende Stromleitung auch zu einem Schwelbrand im dortigen Unterholz.

Die Freiwillige Feuerwehr Bodensdorf – Tschöran stand mit 20 Personen im Einsatz, um gemeinsam mit Technikern der KELAG die Leitung zu sichern und den Schwelbrand zu bekämpfen.

Auch im niederösterreichischen Mistelbach entlud sich am Montag eine heftige Gewitterzelle, die Feuerwehr stand im Dauereinsatz. Mehr dazu hier >>>

Für Überflutungen und Hagelschäden in Millionenhöhe sorgten Unwetter am Wochenende zudem in der Oststeiermark (siehe Bildstrecke oben). Lesen Sie mehr dazu hier >>>

