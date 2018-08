Dieb bestahl Bordell-Gast, der holte Brüder zu Hilfe

Am Freitag kurz nach 19 Uhr stahl der 55-jährige Mann aus der Steiermark in einem Bordell in Villach aus einem unversperrten Spind im Umkleideraum Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Euro. Der 34-jährige Geschädigte aus Klagenfurt bemerkte den Diebstahl kurz danach und konnte gemeinsam mit dem Angestellten einer Security-Firma durch die Sichtung einer Videoaufzeichnung den Verdächtigen ausfindig machen.

Die Szenen zeigten, wie der Verdächtige mit dem gestohlenen Geld in seinen Wagen einstieg und wegfuhr. Der Geschädigte nahm mit seinen zwei Brüdern im Alter von 31 und 23 Jahren die Suche nach dem Fahrzeug auf. Sie bemerkten es dann tatsächlich in der Maria-Gailer-Straße in Villach und nahmen die Verfolgung auf. Im Bereich der Kreuzung mit der Anton-Tuder-Straße brachten die drei Brüder den Verdächtigen zum Anhalten und stellten ihn zur Rede.

Opfer angefahren

Der Verdächtige gab plötzlich Vollgas und flüchtete. Dabei wurde der Geschädigte vom Wagen erfasst und ein kurzes Stück mitgeschleift. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Landeskrankenhaus Villach gebracht.

Durch die nach der Anzeige der Tat eingeleitete Fahndung konnte der Verdächtige kurz vor Mitternacht in seinem Wohnort in der Steiermark von der dortigen Polizeistreife angehalten werden. Er zeigte sich zum Gelddiebstahl, nicht aber zur Körperverletzung geständig und übergab das gestohlene Geld an die Polizisten.

Der Mann wird der Staatsanwaltschaft angezeigt.

