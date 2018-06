Drama im Strandbad 11. Juni 2018 07:29; Akt: 11.06.2018 07:29 Print

Sechsjähriger Bub im Faaker See ertrunken

Tragischer Badeunfall in Kärnten: Ein Sechsjähriger war am Sonntag plötzlich verschwunden. Nach einer großen Suchaktion wurdeder Bub in acht Metern Tiefe im See gefunden.