Coup in Villach ging schief 03. April 2018 13:00; Akt: 03.04.2018 13:00 Print

Einbrecher scheitern an widerspenstiger WC-Tür

In der Nacht auf Dienstag wollten Unbekannte in ein Gasthaus in Villach einbrechen. Allerdings machten sie dabei die Rechnung ohne der Toilettentür.