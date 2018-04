Diebe ließen sich über Nacht in Shop einsperren

Aller guten Dinge sind drei? Für den Besitzer eines Selbstbedienungsbetriebes in Klagenfurt trifft das keinesfalls zu, immerhin wurden innerhalb von zwei Monaten gleich drei Einbrüche verübt, die alle nach demselben Schema abliefen.

Der erste Einbruch fand laut Polizeiinformationen in der Nacht auf den 6. Februar statt. Die Unbekannten ließen sich in den Selbstbedienungsshop in der Gemeinde Schiefling einschließen, um dann in aller Ruhe das Display eines Automaten einzuschlagen und das Bargeld zu klauen.

"In der Nacht auf den 16. Februar ließen sich bisher unbekannte Täter wieder in diesem Selbstbedienungsbetrieb einsperren, brachen wieder einen Automaten auf und stahlen das Bargeld. Dabei wurden der Chipkartenleser sowie der Banknotenleser beschädigt", teilt die Polizei in einer Aussendung mit.

Der dritte Coup fand in der Nacht zum 9. April statt, allerdings missglückte der Diebstahl dieses Mal. Die mutmaßlichen Täter versuchten das Schloss des Selbstbedienungsautomaten aufzubohren – ohne Erfolg. "Es wurde nichts gestohlen", so die Polizeiinspektion Reifnitz.

Die genaue Höhe des Gesamtschadens sei derzeit nicht bekannt, dürfte sich jedoch auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Ob es sich bei allen drei Einbrüchen um dieselbe Räuberbande handelt, ist unklar.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

(red)