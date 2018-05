27-Jähriger auf Baustelle tödlich verunglückt

Der 27-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau ist in den frühen Morgenstunden am Montag auf einer Baustelle in Eisenerz im steirischen Bezirk Leoben tödlich verunglückt. Der junge Mann war zwischen 3.30 Uhr und 5 Uhr mit dem Abtransport von Gestein auf einer Tunnelbaustelle beschäftigt. Zu diesem Zweck lenkte er ein Baustellenfahrzeug, mit dem der Kärntner beim Rückwärtsfahren aus noch ungeklärter Ursache zu weit an den Rand des Güterweges geraten sein dürfte.

Kärntner war sofort tot

Das Fahrzeug stürzte rund 100 Meter über eine steile Böschung ab und kam in einem Flachstück zwischen zwei Güterwegen zu liegen. Der 27-Jährige dürfte bereits zuvor aus dem Fahrzeug geschleudert worden sein. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Im Einsatz standen eine Betriebsfeuerwehr, das Rote Kreuz sowie ein Notarzt. Dieser konnte jedoch nur mehr den Tod des Arbeiters feststellen.

Die Angehörigen des 27-Jährigen wurden verständigt und vom Kriseninterventionsteam betreut.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages



(red)