Feuerwehr findet leblosen Mann in brennendem Haus

Am Mittwoch ist es in Völkermarkt zu einem Wohnhausbrand gekommen. In dem brennenden Gebäude entdeckten die Einsatzkräfte eine leblose Person.