Fußgängerin von Lkw angefahren – sofort tot

Ein folgenschwerer Unfall hat sich am frühen Donnerstagvormittag kurz nach 9 Uhr in Spittal an der Drau ereignet: Eine Fußgängerin wurde auf der Villacher Straße vom Lenker eines Lkw übersehen und erfasst.

Die 85-jährige Frau verstarb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei der "Kleinen Zeitung" bestätigte.

Die Villacher Straße blieb nach dem tödlichen Unfall für längere Zeit gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen noch.

