Tragödie in Seeboden 17. Juni 2018 21:10; Akt: 17.06.2018 21:11

Gatte ging schwimmen und kam nicht zurück - tot

Am späten Sonntagnachmittag kam es am Millstätter See zu einem Badeunfall mit Todesfolge. Beim Mann konnte lediglich der Tod festgestellt werden.