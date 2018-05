Gewitter: Starkregen und Hagel fluteten Kärnten

Knapp 27 Haushalte in Oberwietingberg im Görschitztal und in Eitweg im Lavanttal sind auch Montagfrüh noch ohne Strom. Es sind die Nachwirkungen schwerer Gewitter, die am Sonntag über Kärnten wüteten. Die 150 Haushalte in Drauhofen, die ebenfalls stromlos waren, sind mittlerweile wieder versorgt.

Starkregen und Hagel bescherten den Feuerwehren in der Gegend 140 Einsätze. In Oberkärnten, dem Raum Klagenfurt, Villach, im Lavanttal, im Bezirk St. Veit und rund um Feldkirchen musste ausgerückt werden.

Verkehrschaos im Regen

Aquaplaning-Gefahr führte am Sonntag zusätzlich noch zu Verkehrsbehinderungen, in den Villacher Ortschaften Großsattel, Kleinsattel und zwischen Heiligengeist und Bad Bleiberg stürzten außerdem Bäume auf die Straße. In Feldkirchen fielen alle Ampeln aus, wie die "Kleine Zeitung" berichtet. In Ertlwand gab es einen kleinflächigen Erdrutsch auf der Katschbergbundesstraße, auch in Aifersdorf bei Paternion rutschte ein 20 Meter langer Hang ab.

In Spittal wurden Straßen, Keller und Tiefgaragen überflutet. Das Krankenhaus, das Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße und der Bahnhofsvorplatz waren betroffen.

Großalarm gab es außerdem im Lavanttal. Dort hatten sich Sturzbäche gebildet, die große Wassermassen von der Saualm in Richtung St. Marein bei Wolfsberg schießen ließen. Mehrere Häuser waren in der Gefahrenlinie.

In Klagenfurt kam das Gewitter gegen 17.30 Uhr an. Hagel und Starkregen gingen nieder und überfluteten auch in der Landeshauptstadt mehrere Straßen.

(red)