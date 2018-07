Gruselfilm nachgespielt: Teenies vor Gericht

Riesenschreck im August vor zwei Jahren für drei Mädchen in Kärnten: Eine junge Wolfsbergerin war unterwegs mit zwei ihrer Freundinnen, als ihr Auto plötzlich von vier vermummten Männern angehalten und an der Weiterfahrt gehindert wurde. Die Täter hatten Horror-Masken auf, Baseballschläger in der Hand und bedrohten sie mit dem Tod.

Todesangst

Eines der Mädchen geriet sofort in Panik: "Ich hatte Angst, dass sie die Scheibe einschlagen." Trotzdem machte sie noch ein Foto mit ihrem Handy: "Das glaubt uns ja sonst keiner, wenn wir das jemandem erzählen." Anschließend meldeten die jungen Frauen den Vorfall der Polizei.

"Wollten Film nachspielen"

Die Täter waren schnell gefunden – vier junge Männer im Alter von 19 bis 25 Jahren standen nun wegen gefährlicher Drohung und schwerer Nötigung vor Gericht. Ihre Rechtfertigung: Sie wollten sich einen Spaß machen und den Horrorfilm "The Purge" nachspielen. Der Film spielt im zukünftigen Amerika, in dem einmal pro Jahr jedes Verbrechen erlaubt ist – dabei tragen die Übeltäter verschiedenste Horror-Masken und gehen besonders grausam vor. "Wir wollten die Damen spaßhalber erschrecken", so einer der Angeklagten.

Der Spaß könnte ernste Folgen haben: Im Falle einer Verurteilung drohen den jungen Männern zwischen sechs Monaten und fünf Jahren Haft. Der Prozess wurde vertagt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(eg)