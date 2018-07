Aufregung am Hauptbahnhof Villach 10. Juli 2018 07:32; Akt: 10.07.2018 07:32 Print

33-Jähriger rannte mit gestohlener Waffe herum

Die Polizei rückte am Montag zu einem Einsatz am Hauptbahnhof in Villach aus. Ein Mann ging laut Zeugen mit einer eingesteckten Waffe spazieren.