Hundehalter (62) geriet mit Radfahrer in Streit

Der Mann aus dem Bezirk Villach-Land machte mit seinem Hund am Sonntag einen kleinen Spaziergang auf dem Drauradweg in Suetschach (Bezirk Klagenfurt-Land). Der Vierbeiner war dabei nicht an der Leine.

Als ein 55-jähriger Fahrradfahrer den Mann mit dem Hund bemerkte, machte er ihn auf die Leinenpflicht für Hunde aufmerksam.

Offenbar sah der 62-jährige Hundehalter dies allerdings anders und es kam zu einem Streit. Laut Polizei eskalierte die Situation wenig später und es kam zu einem Handgemenge.

Widersprüchliche Aussagen

Gegenüber der Polizei erklärte die Hundebesitzer, dass er von dem Radfahrer zu Boden gestoßen und verletzt worden sei. Der 55-Jährige behauptet wiederum, dass der 62-Jährige sich an dem Rad festgeklammert habe und er deshalb von selbst zu Sturz gekommen sei.

Der Fahrrad-Lenker wurde wegen des Verdachtes der Körperverletzung angezeigt.

