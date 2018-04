Süße Welpen einfach aus Garage gestohlen

"Wichtig, bitte teilen!!!! Mir wurden heute Nacht bei mir zu Hause meine drei Welpen gestohlen", schreibt Annalena Knaller, die Besitzerin der verschwundenen Vierbeiner, verzweifelt auf Facebook.

In der Nacht auf den heutigen Mittwoch haben bisher unbekannte Täter aus der Garage des Wohnhauses der 22-jährigen Kärntnerin in der Gemeinde Afritz am See (Bezirk Villach-Land) drei zuckersüße Welpen gestohlen.

Die drei schwarzen Mischlinge sind erst acht Wochen alt und wären ab 4. Mai abzugeben gewesen. Die Diebe sind vermutlich durch das zugehörige Online-Inserat auf die Tiere aufmerksam geworden.

"Wenn jemand so einen Welpen anbietet, bitte sofort melden", mobilisiert die junge Frau über Facebook und hofft auf Hinweise. Auch eine Anzeige bei der Polizei wurde bereits gestellt: "Ich werde alles daran setzen, meine Schützlinge wiederzubekommen!"

Hinweise auf den Verbleib der gestohlenen Tiere werden an die Polizeiinspektion Afritz am See unter der Telefonnummer +43 59133 2251 erbeten.

