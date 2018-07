Cobra hebt Waffenarsenal in Rotlichtmilieu aus

Seit 2017 ermittelten die Beamten des Landeskriminalamtes Kärnten gegen zwei Männer aus dem Spieler- und Rotlichtmilieu wegen Verdachts des illegalen Waffenbesitzes.

Umfrage Sollen die Waffengesetze in Österreich verschärft werden? Ja, wir brauchen ein komplettes Waffenverbot

Die jetzige Gesetzeslage ist völlig ausreichend

Nein, die Gesetze sind viel zu streng

Gegen beide Männer besteht ein Waffenverbot. Aufgrund einer richterlichen Anordnung wurden zeitgleich am 25. Juni in Klagenfurt, Klagenfurt-Land und Villach Land mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt.

Dabei stellten die Beamten drei geladene Faustfeuerwaffen samt Munition, mehrere Waffenläufe samt Waffenteilen und Munition, rund 200 Patronen unterschiedlichen Kalibers, Pfeffersprays

und zwei Kampfmesser sicher.

Männer wurden festgenommen

Sämtliche Waffen wurden illegal besessen. Diesbezüglich werden weitere Ermittlungen vom Landeskriminalamt Kärnten durchgeführt.

Die Staatsanwaltschaft ordnete aufgrund des Sachverhaltes die Festnahme der beiden Männer an. Am Freitag, 20. Juli, wurden die zwei Verdächtigen schließlich in die Justizanstalt eingeliefert.

