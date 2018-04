Mann bestellte massenhaft Drogen im "Darknet"

Die Polizei wurde am 9. April gegen 22.30 Uhr zu einem medizinischen Notfall in einer Wohnung in Spittal an der Drau gerufen.

Vor Ort stellten die Beamten dann sicher, dass es sich bei dem Notfall um einen 22-Jährigen handelte, der vermutlich Suchtgift zu sich genommen hatte.

In der Wohnung des jungen Mannes konnten mehrere Suchtmittel sowie Suchtmittelutensilien gefunden und sichergestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 22-Jährige mehrere

Suchtmittelbestellungen über das "Darknet" getätigt hatte.

Xtx-Tabletten, LSD, Indoorplantage

Bei einer Hausdurchsuchung an seinen beiden Wohnsitzen in Spittal an der Drau bzw. im Bezirk Villach Land konnten 4.400 Euro Bargeld, 69 Stück Xtc-Tabletten, eine Indoorplantage mit 21 Stück Cannabispflanzen, 50 Stück LSD, sowie weitere Suchtmittelutensilien sichergestellt werden.

Der 22-jährige wurde vom Krankenhaus Spittal an der Drau ins Klinikum Klagenfurt überstellt und ist nicht einvernahmefähig. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.

