Mann (32) zuckt bei Streit aus und würgt Freundin

Nach Informationen der Polizei eskalierte der Streit zwischen dem Paar gegen 19.20 Uhr in einer Wohnung in Viktring bei Klagenfurt am Wörthersee.

Dabei verlor der 32-Jährige völlig die Nerven und ging auf seine Lebensgefährtin los. Er versetzte ihr zwei Stöße und würgte sie, berichtet die Polizei.

Als die 29-Jährige in ein Zimmer flüchtete und die Tür schloss, folgte ihr der Mann und riss die Tür so stark auf, dass sie aus den Angeln gerissen wurde.

Frau verweigert Rettung

Die Polizei musste eingreifen und sprach gegen den 32-Jährigen ein Betretungsverbot für die Wohnung aus.

Die Frau klagte über eine Beule am Hinterkopf, sie hatte aber keine offensichtlichen Verletzungen. Laut Polizei verweigerte sie die Rettung.

