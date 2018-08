Kärntner nutzte toten Papa für iPhone-X-Betrug

Der 46-jährige Klagenfurter schloss seit 13. August in drei Geschäften in Klagenfurt am Wörthersee jeweils einen Handyvertrag auf den Namen seines verstorbenen Vaters ab. Dabei wies er sich mit dem Führerschein seines Vaters aus.

Er erhielt ohne Anzahlung insgesamt drei iPhone X, Gesamtwert 3.300 Euro. Diese Smartphones verkaufte er in verschiedenen Handybörsen zu einem weit niedrigeren Preis. Den Erlös verspielte er in Wettlokalen.

Am 23. August versuchte er wieder, in einem Geschäft in Klagenfurt einen Vertrag abzuschließen, wurde aber vom Verkäufer erkannt. Der Verkäufer erstattete Anzeige. Der Verdächtige ist geständig und gab Spielsucht als Grund für die Tat an.

(red)