Toter und Verletzte nach schlimmen Crash

Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr kam ein 73-jähriger Villacher mit seinem Pkw auf der Drautal Bundesstraße im Freilandgebiet von Kellerberg aus bislang unbekannter Ursache über die doppelte Sperrlinie auf die linke Fahrbahnseite in den Gegenverkehrsbereich. Er kollidierte zuerst seitlich mit dem entgegenkommenden Pkw eines 36-Jährigen aus dem Bezirk Spittal/Drau und krachte in weiterer Folge frontal gegen den dahinter fahrenden Pkw eines 67-jährigen Mannes aus Nikelsdorf.

Für den Unfallverursacher kam jede Hilfe zu spät. "Der 73-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen an der Unfallstelle verstarb", informiert die Polizei.

Person im Wrack eingeklemmt

Die Lenker der beiden anderen in den schlimmen Unfall verwickelten Pkws wurden unbestimmten Grades verletzt. Der Beifahrer des Burgenländers, ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach, wurde im schwer demolierten Wagen eingeklemmt und musste von Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Feistritz an der Drau aus dem Wrack geschnitten werden.

"Eine schwer verletzte Person musste mit dem Hubschrauber RK1 in das Krankenhaus Villach geflogen werden. Die beiden weiteren Verletzten wurden von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert", informiert das Bezirksfeuerwehrkommando.

Sperre der Drautal Bundesstraße

Im Einsatz standen neben der FF Feistritz die FF Töplitsch und Kellerberg mit sechs Fahrzeugen und 55 Kräften. Außerdem waren ein Notarztfahrzeug, drei Rettungswagen und der Rettungshubschrauber vor Ort.

Die Drautal Bundesstraße war in der Zeit von 15.55 Uhr bis 20.10 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

