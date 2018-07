Streit um Rucksack geriet völlig außer Kontrolle

Der Vorfall ereignete sich laut den Beamten um 23.30 Uhr in der Khevenhüllerstraße in Klagenfurt am Wörthersee.

Umfrage Fühlen Sie sich in Österreich sicher? Ja, auf jeden Fall. 20 % 20 % Früher schon, in letzter Zeit nicht immer und überall. 49 % 49 % Nein, eigentlich nicht. 31 % 31 % Insgesamt 3714 Teilnehmer

Ein Asylwerber aus Afghanistan verständigte die Einsatzkräfte und behauptete, dass seiner Schwester von drei Männern der Rucksack gestohlen worden war.

Einer der "Täter", ein 22-jähriger aus Somalia, war nach Angaben des Mannes noch vor Ort, die anderen beiden hätten die Flucht ergriffen.

Der Somalier war stark alkoholisiert und verhielt sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv. Er trank eine Flasche Wein aus und wollte nicht kooperieren.

"Gestohlener" Rucksack lag im Kinderwagen

Während der Ermittlungen stellte sich dann schnell heraus, dass sich der "gestohlene" Rucksack im Kinderwagen der Familie befand.

Trotz mehrmaliger Aufforderung ließ sich der 22-Jährige dennoch nicht beruhigen und musste vorläufig festgenommen werden.

Einen Alkotest verweigerte der Asylwerber aus Somalia. Er wird angezeigt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wil)