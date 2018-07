Kleines Rehkitz verirrte sich in Autobahntunnel

Zusammengekauert und ganz verängstigt kauerte das kleine Rehkitz in der Unterflurtrassel St. Andrä, als Bezirksinspektor Christian Mösslacher zu Hilfe eilte.

Autofahrer auf der A11 hatten am Samstagvormittag gemeldet, dass sich ein Tier in den Tunnel verirrt hatte. Die Polizei rückte aus, der Abschnitt musste kurzzeitig gesperrt werden.

Geschockt und verschreckt

"Es war ganz geschockt und verschreckt. Im Tunnel ist es schließlich irrsinnig laut", berichtete Mösslacher der "Kleinen Zeitung".

An Hals und Beinen hob der Polizist das Tier auf und brachte es ins Polizeiauto. Dort riefen sie den zuständigen Jäger an, der ihnen riet, das Tier in der Nähe des Fundortes auszusetzen.

Auf diese Weise könne es von seiner Mutter wieder gefunden werden, meinte er. "Zuerst wollte das Kitz gar nicht aussteigen. Wir waren schon Freunde", lachte Mösslacher.

Am Ende trabte das Tier dann doch in ein Feld davon. Ob Mutter und Kitz mittlerweile wieder vereint sind, wissen nur die beiden.

(red)