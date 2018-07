Tot in Wohnung gefunden 27. Juli 2018 09:11; Akt: 27.07.2018 09:26 Print

60-jähriger Kärntner stirbt an Gift-Cocktail

In einer Wohnung in Krumpendorf ist am Dienstag die Leiche eines Mannes gefunden worden. Der 60-Jährige stammte aus dem Drogenmilieu und starb an einer Intoxikation.