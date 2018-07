Nach Crash Bekannten angerufen 10. Juli 2018 07:52; Akt: 10.07.2018 07:52 Print

81-Jähriger landet mit Quad in Bach

In der Gemeinde Lavamünd hat sich am Montag ein schwerer Unfall ereignet. Ein 81-Jähriger war mit einem Quad unterwegs und stürzte in einen Bach.