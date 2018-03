19-Jähriger zuckt bei Streit mit Kebabverkäufer aus

Der alkoholisierte Syrer war am Mittwochabend gegen 21.21 Uhr mit einem Kebabverkäufer in Villach in Streit geraten, berichtet die Polizei.

Dabei verlor der 19-Jährige offenbar die Nerven und zuckte komplett aus. Völlig in Rage lief der junge Mann mit einem Baseballschläger in der Hand durch die Bahnhofstraße der Innenstadt und schrie laut um sich.

Die Polizei konnte den aufgebrachten Syrer schließlich am Bahnhofplatz stoppen.

Baseballschläger sichergestellt

Der Baseballschläger wurde von den Beamten sichergestellt, gegen den 19-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Im Zuge der Auseinandersetzung wurde offensichtlich niemand verletzt. Der genaue Hintergrund des Streits ist nicht bekannt.

(wil)