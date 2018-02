Mann (56) von Lawine verschüttet - tot

Der 56-jährige Mann aus dem Bezirk Hermagor war mit seinem Sohn und einem weiteren Freund auf der Trogkofel Abfahrt im Skigebiet Nassfeld (Bezirk Hermagor) abseits der Piste unterwegs. Der vorausfahrende 56-Jährige soll dann selbst ein Schneebrett ausgelöst haben und wurde von den Schneemassen verschüttet.

Der Mann konnte nicht mehr gerettet werden.

Es wurde sofort eine Suchaktion mit Kräften der Bergrettung, Lawinensuchhunden und der alpinen Einsatzgruppe Hermagor eingeleitet. Auf den Einsatz des Hubschraubers musste man aufgrund der Witterung verzichten.

Gegen 15 Uhr konnte der Verschüttete schließlich aus der Lawine geborgen werden. Der Mann war nicht ansprechbar. Die Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. Die anderen beiden Skifahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

In der Nacht auf Freitag begann es in Kärnten heftig zu schneien. Dadurch hat sich auch die Lawinengefahr erhöht. In Teilen der Karnischen Alpen und Karawanken gilt Gefahrenstufe 4 (von 5). Auch auf den Straßen sorgten die Witterungsbedingungen in Kärnten leider für einen Todesfall.

