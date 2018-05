Mann verschluckte Drogen im Wert von 160.000 Euro

In Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Wien wurde am Sonntag (29.4.) um 23.45 Uhr ein 26-jähriger Mann aus Nigeria auf dem Messe-Ausweichparkplatz in Klagenfurt am Wörthersee kontrolliert und anschließend wegen des Verdachts des grenzüberschreitenden Drogenhandels festgenommen.

"Wie sich bei der Untersuchung im Klinikum Klagenfurt herausstellte, trug der Mann, der von den Niederlanden über Deutschland nach Österreich eingereist war, 70 'Fingers' Kokain mit einem Bruttogesamtgewicht von ca. 800 Gramm in sich", teilt die LPD Kärnten am Donnerstag mit.

"Das Kokain wurde nach der natürlichen Ausscheidung sichergestellt", informiert die Polizei weiters. Die Drogen haben einen Straßenverkaufswert von etwa 160.000 Euro. Das Kokain sollte in Klagenfurt an den Mann gebracht werden.

Der 26-jährige Schmuggler wurde festgenommen und in die JA Klagenfurt eingeliefert.

