Martin Gruber ist neuer ÖVP-Chef in Kärnten

Der 34-jährige Martin Gruber ist am Mittwochabend vom Vorstand der Kärntner ÖVP zum neuen Parteichef ernannt worden. Gruber, der bei der Landtagswahl Spitzenkandidat im Wahlkreis Ost war, wird vorerst als geschäftsführender Parteiobmann fungieren.

Der 34-jährige Bürgermeister der Gemeinde Kappel am Krappfeld folgt damit Christian Benger nach. Dieser gab am Mittwochvormittag überraschend seinen Rücktritt bekannt. Benger erklärte in seinem nur dreimüntigen Statement, dass sein Rücktritt aus "persönlichen Gründen" erfolge.

Am Donnerstagvormittag will die Kärntner SPÖ über das weitere Vorgehen informieren. Immerhin könnte die schon ausverhandelte Rot-Schwarze-Koalition nach dem Rücktritt des ÖVP-Chefs nun doch wackeln.

