15 Männer prügelten sich mit Flaschen und Stöcken

Am Sonntagabend haben etwa 15 Männer vor dem Hautbahnhof in Villach aufeinander eingeschlagen. Wie die LPD Kärnten berichtet ereignete sich der Vorfall gegen 21 Uhr. Ersten Erhebungen zufolge sollen sieben bis zehn Personen – in Villach wohnhafte afghanische Staatsbürger – auf sieben andere Männer (fünf Staatsangehörige der Russischen Föderation und zwei Österreicher – alle aus Villach) losgegangen sein.

Die Angreifer schlugen mit Holzstöcken, Gürteln und Glasflaschen auf ihre Opfer ein. Außerdem wurde die Heckscheibe von einem Auto eines der attackierten Männer eingeschlagen.

Teenie verletzt

Bei der Schlägerei wurden ein 14-jähriger Bursche und ein 21-Jähriger verletzt. Beide wurden nach ärztlicher Erstversorgung in das LKH Villach eingeliefert.

Noch vor dem Eintreffen der Polizeistreifen flüchteten die Beteiligten. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten sieben der Raufbolde noch in der Nacht auf Montag um kurz vor 1 Uhr in Villach angehalten und von einem der Opfer identifiziert werden.

"Weitere Ermittlungen hinsichtlich des Tatmotives werden derzeit durchgeführt. Alle am Raufhandel beteiligten Männer werden nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt", so die LPD Kärnten.

