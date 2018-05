Mit 15 an die Uni, mit 23 Rekord-Akademiker

23 ist eine Primzahl; Benjamin Hackl weist sie auch als Primus aus. Denn mit 23 Jahren hat der Kärntner jetzt sein Doktoratsstudium in Technischer Mathematik abgeschlossen – als Österreichs jüngster Absolvent.

Hackls Begabung begeistert sogar Google



Bereits mit 15 begann das Mathe-Genie mit dem Studium an der Uni in Klagenfurt. Für einen Tag in der Woche wurde er dafür vom Schulbesuch befreit, schaffte trotzdem spielend die Matura und Prüfungen an der Hochschule nebenbei.

Zahlen lügen nicht. "Mathematik ist exakt und zugleich sehr ästhetisch", schwärmt Hackl. Und seine Begabung begeisterte Google (Stipendium).

Resultat: Master mit 20, nun das Rekord-Doktorat. Die nächsten Schritte: "Urlaub, dann an der Uni in die Forschung."

(red)